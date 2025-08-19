米ホワイトハウスに到着したウクライナのゼレンスキー大統領（右）を出迎えるトランプ大統領＝18日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】激しい口論となり決裂した2月の会談から約半年。再び米ホワイトハウスの大統領執務室に入ったウクライナのゼレンスキー大統領は、かつての「失敗」を教訓に、細心の注意を払ってトランプ大統領と向き合った。控えめな態度で融和姿勢を示すゼレンスキー氏にトランプ氏は笑顔を浮かべ、時折肩