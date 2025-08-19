北海道・知床の羅臼岳で男性がクマに襲われ死亡した事故で、閉鎖されていた知床五湖の散策路が全面再開されました。観光客が訪れる一方、利用者が途絶えたままの施設もあり、事故の影響が残っています。 列をなして遊歩道に入っていくのは、知床を訪れた観光客です。（山本記者）「きょうから開放となった地上遊歩道に多くの人が続々と入っていきます」フィールドハウス前に集まった人たちのお目当ては、知床五湖の絶景で