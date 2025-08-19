第１０７回全国高校野球選手権は、１９日に準々決勝４試合が行われる。休養日にあてられた１８日、８強進出の各校は、それぞれに調整を行った。日大三（西東京）は、前監督の小倉全由氏（６８）が激励に訪れ、プレーでもマナーでも魅せる野球の心構えを注入した。日大三ナインに、“レジェンド監督”が魂を注入した。西宮市内のグラウンドでの全体練習を、前監督の小倉氏が訪問。準々決勝で聖地１５年ぶりの「東京対決」に臨む