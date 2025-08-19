俳優松平健（71）が18日、都内で、コロッケ、久本雅美、檀れいとともに、舞台「大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）」（9月20日〜10月19日、東京・明治座ほか）の制作発表会見を行った。さまざまな作品で座長を務める4人が集まる舞台の第2弾。織田信長役の松平は「最初に死んじゃって幽霊として活躍する」と明かした。フィナーレは「マツケンサンバ2」で盛り上げる。2年前の第1弾に続き、早くも演出家からムチャぶりの予