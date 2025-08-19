米大リーグが１８日（日本時間１９日）、先週（１１日から１７日）の週間ＭＶＰを発表。ア・リーグはエンゼルスのザック・ネト内野手、ナ・リーグはメッツのフランシスコ・リンドア内野手となり、２４歳と３１歳ののともに遊撃手が選出された。初受賞のネトは２５打数８安打の打率３割２分４本塁打８打点。ドジャース３連戦では山本、大谷を打ち込むなど３連勝に大きく貢献した。一方のリンドアは通算５度目の受賞。２５打数１