芸能生活40周年を迎えた中山秀征（58）が18日、都内の東京鳩居堂画廊で「第二回中山秀征書道展」（19〜31日）取材会に出席した。同画廊でタレントの個展は初だといい「面談をして、大変な書道家しかやっていないと言われた」が、「そこをひとつ」と、持ち前の交渉術で実現させた。今回のテーマは「智彗（ちえ）」。同展用に新たに制作した20点を展示する。お気に入りは「不敗」。これは中山の生き方にもつながる。「勝とうとするな