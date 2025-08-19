阪神２軍の注目選手を取り上げる企画「飛び出せ大物」。第８回は工藤泰成投手（２３）を取り上げる。７月２０日に行われた「レクザムフレッシュオールスターゲーム」では木下の代わりに追加選出され、最速１６１キロを記録したように、威力抜群の剛速球が魅力だ。ただ、６月５日に降格して以降、昇格の機会に恵まれていない。１軍定着に向け、努力を続ける剛腕ルーキーの現在地に迫る。パンパンのユニホームがはち切れそうな