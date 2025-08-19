クラブ記録のＪ１で７連勝＆公式戦１０連勝中の町田・黒田監督が、次節のＧ大阪戦（２０日、Ｇスタ）に向けて「油断すると一気に転落する。石橋をたたいて渡るように」と、慢心ゼロで臨む姿勢を強調した。首位から６位まで勝ち点２差の大混戦の中、勝てば約４カ月ぶりの首位浮上の可能性がある一戦を迎えるものの「そこはどうでもよくて。最後に頂点に立つことが重要」と長期戦を見据える。１２日の完全移籍から早速の古巣戦