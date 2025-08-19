藤浪を苦しめるには右打者の起用が効果的だが(C)産経新聞社上手く行った部分もあったが、疑問を拭いきれない結果となった。中日は8月17日のDeNA戦で敗れ、カード3連敗。CS争いのライバル・DeNAを本拠地に迎えながら、残念ながら返り討ちに遭った。【動画】1059日ぶりのNPB復帰登板！藤浪晋太郎の154キロをチェックこの日の相手先発は藤浪晋太郎。加入後初登板でそのマウンドに注目が集まったが、一方で中日打線の対応にも関