8人組グループ・timeleszが出演する、19日放送のフジテレビ系バラエティー番組『タイムレスマン』（毎週火曜深0：15※19日は深0：25）では、「○○道を考えてみよう」と題し、人気企画「立道（たてどう）」に続く、新しい番組オリジナルゲームをメンバー全員で考える。【写真】真剣な原嘉孝を笑顔で見守る佐藤勝利、橋本将生、猪俣周杜“ペットボトルを投げて・回して・立てる”…目下、『タイムレスマン』の名物企画のひ