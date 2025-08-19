半兄に皐月賞馬ミュージアムマイルを持つ良血フェスティバルヒルは6月の阪神芝マイル戦で初陣Vを飾った。久野助手は「2歳馬っぽい競馬でしたが、この馬なりに我慢はできていましたね。収穫のあるレースでした」と手応えを口にする。1週前追いには新コンビを組む石橋が駆けつけ、CWコースでラスト1F11秒3をマーク。「“乗りやすい”と話していましたよ。仕掛けてからしっかり反応してくれるところがいいところ」と長所を伝えた