インディチャンプ産駒タイセイボーグはダリア賞（2着）に続き、中1週で再び新潟に遠征。山浦助手は「新馬戦（1着）では根性のあるところを見せてくれたし、前走も最後はしっかり伸びてきた」と評価する。キャリア2戦は芝7F戦で、1Fの距離延長が鍵となるが「前走のような競馬ができれば、新潟外回りのマイル戦にも対応できると思う」と力を込めた。