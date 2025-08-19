楽天の岸孝之投手（４０）が１８日、仙台市内の楽天モバイルパークで１９日のロッテ戦（ゾゾ）に向けてマウンドから投球をするなど最終調整した。「この１週間がめちゃくちゃ大事かなと思っているので。離されることなくいきたい」。Ａクラスを懸けて、ベテランが通算１７０勝目で勢いをつける。勝負の１週間の先陣を切る。週末には３差まで迫る３位・オリックスとの直接対決を控えており、その重要性を岸自身も理解している。