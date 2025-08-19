東洋大姫路は１８日、沖縄尚学との準々決勝に向けて兵庫県姫路市のグラウンドで最終調整を行った。岡田龍生監督（６４）は相手エース・末吉良丞投手（２年）の攻略へ、秘策を持って臨む構えを示した。履正社の監督として全国制覇した２０１９年には決勝で星稜・奥川（現ヤクルト）を打ち崩して全国制覇。その経験も生かし、まずは４３年ぶりの４強入りを狙う。難敵攻略へのイメージは、固まっているように見えた。柔らかい関西