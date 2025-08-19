8月19日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・山鹿市南島（シートベルト）県道・・・八代市高島町（スピード違反） ＜午後＞国道389・・・荒尾市蔵満（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車がいる場合、手前で