この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。 ただのノートが2,200円？ハードオフにあったロマンある商品に3.6万いいね 8bit エイトビット(@8bit54299837)さんの投稿です。家の整理や断捨離をするときに重宝する、リサイクルシ