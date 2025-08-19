１９日の中日戦（京セラ）で先発予定だった阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が“緊急回避”することが１８日、決まった。球団からは「下肢の張りのため、再調整いたします」と発表され、出場選手登録抹消。代わって、ジェレミー・ビーズリー投手（２９）が予告先発投手として発表された。デュプランティエが登板回避となった。午前１０時から、ＳＧＬスタジアムでの投手指名練習で元気な姿を見せていたが、その数時