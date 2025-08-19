ドバイのアルクオーツスプリント（2着）から帰国初戦となるウインカーネリアンは函館で調整中。1週前追い切りには三浦が駆けつけ、Wコース5F65秒8〜1F12秒1の好時計をマークした。鞍上は「久々でもバランス良く走れていた。普段は坂路で調整しているのでそこがどうかと思ったけど、気持ちも乗っていい雰囲気だった」と好感触。8歳シーズンを迎えても「ずっと元気いっぱい」と衰えは全くなさそうだ。