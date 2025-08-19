NHKマイルC覇者パンジャタワーは豪ゴールデンイーグル（11月1日、ランドウィック芝1500メートル）に向けて、ここから始動する。前走は9番人気でG1タイトルを手にしたが、五十嵐助手は「ジョッキー（松山）とも“これで負けたら仕方ない”と話していたぐらいの好状態だった」と振り返る。同馬の強みについては「デビューから操縦性を重視して乗ってきた。乗りやすいし、脚力が凄くてシンプルに脚が速い」と力説した。