２０日の中日戦（京セラ）で先発見込みの阪神・伊原陵人投手（２５）が１８日、ＳＧＬで指名練習に参加し、２カ月以上遠ざかっている勝ち星へ闘志を燃やした。６月８日・オリックス戦（甲子園）を最後に白星に恵まれていない。前回の７日・中日戦（バンテリン）でも４回５失点で５敗目（５勝）を喫した。「最近チームに貢献できてない部分だったり、中継ぎの方に迷惑かけたりしてる部分もあるんで。とにかく一番ベストな状態で