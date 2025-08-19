阪神・近本光司外野手（30）が19日に出場登録日数が7年に達し、国内フリーエージェント（FA）権の資格条件を満たす。2019年の入団から走攻守全てでけん引する不動の1番打者を、球団は全力で慰留する方針。市場価値を「5年25億円」と語る代理人もおり、今オフに控える交渉では虎生え抜き史上最高の条件が目安になりそうだ。優勝マジック22のチームは同日から中日2連戦（京セラドーム）に臨む。虎の宝である近本への球団の評価は