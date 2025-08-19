阪神・高橋はSGL尼崎の室内での投手指名練習で、大竹からチェンジアップを教わった。「思い切りやってるわけじゃないですけど。ああいう形で（感覚を）つかんでたりすることもある」握り方を聞き、キャッチボールで数球を投じた。シーズン中であることから本格導入には至らないが「投げられるに越したことはない。良いボールを投げる人に聞くのが一番。引き出しというよりはどこかで練習できる時があったら、また思い出せる