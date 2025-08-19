裏方の仕事にスポットを当てる企画「密着仕事人」。今年３月に新２軍球場の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムが開業した。運営を任されているのが、球場長の宮脇則昭氏（５６）だ。現役引退後は球団マネジャーやスカウトなどを歴任。数々の要職を経験した“虎の生き字引”。多い日で来場者４０００人以上を記録するなど、２軍球場としては異例の動員を誇る秘けつに迫る。開業して５カ月の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムが、尼崎市の新しいシ