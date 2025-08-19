【ニューヨーク＝小林泰裕】１８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比３４・３０ドル安の４万４９１１・８２ドルだった。値下がりは２営業日ぶり。ロシアとウクライナの停戦に向けた協議の行方を見極めようと、様子見ムードが強く、小幅な値動きにとどまった。ダウ平均株価は、昨年１２月に記録した終値ベースでの過去最高値（４万５０１４・０４ドル）に迫る水準で取引されており、高値への警