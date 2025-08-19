巨人・田中将大は１８日、２１日・ヤクルト戦（神宮）の先発に向け川崎市内のジャイアンツ球場で調整を行った。神宮での登板はプロ２年目の０８年以来で「（神宮の感覚は）全然覚えていない。だいぶ投げていないと思うので、自分でアジャストして入れれば」と話した。先発陣が苦しい中で「自分が何とかしたい思いはある。良い投球をしていかないと」と意気込んだ。