阪神・森下翔太外野手（２５）が１８日、相性のいい京セラドームでの中日打破を意気込んだ。１６日の巨人戦（東京ド）では２２試合ぶりの一発となるキャリアハイの１７号弾をマークするなど、調子は上向き。現在チームは２位・巨人と１３ゲーム差だが、２００８年には最大１３ゲーム差をつけていた巨人に大逆転されて優勝を逃した。１９日からの中日戦を２連勝してさらにゲーム差をつけることができれば“優勝安全区域”に入れる