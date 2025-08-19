新潟市から上越地域へのアクセスの改善を図ろうと検討されている高速鉄道化。ミニ新幹線化や信越線改良など4つの案が示されているが、それぞれの案の整備効果の調査結果が公表された。 ■新潟市～上越地域のアクセス改善へ“高速鉄道化”検討 北陸新幹線の関西延伸を見据え、新幹線が通っていない新潟市～上越地域間のアクセス改善を目指し、高速鉄道ネットワークの構築を図ろうと、2022年から開かれている