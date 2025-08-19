秋を代表する味覚の一つ“サンマ”の入荷が始まりました。オススメの食べ方や鮮度の良いサンマの見分け方などを紹介します。 新潟市中央卸売市場に北海道から届き始めているのが、身が大きく脂の乗ったサンマ。【新潟冷蔵佐伯将 主任】「今年は比較的量が多いという予想。価格面はまだ出始めなので去年と同じくらいだが、このまま安定供給ができれば値段が落ち着いてきて、少しずつ下がってくると思う」安定的に水揚げされれ