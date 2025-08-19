春の高校バレー県予選がいよいよ9月開幕するのを前に、新潟市江南区で8月18日、組み合わせ抽選会が開かれました。 今年から地区予選が廃止されたほか、開幕が例年に比べ1週間ほど前倒しとなった今大会には、男子46校・女子59校がそれぞれ出場。夢の舞台、春高出場をかけ火花を散らします。男子の第一シードは県総体の覇者『関根学園』。エース・竹田を中心とした攻撃型バレーで初の春高出場を目指します