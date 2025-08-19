俳優の大泉洋（５２）が１０月スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜・後９時）に主演することが１８日、分かった。野木亜紀子氏によるオリジナル脚本。会社をクビになってどん底の生活を送る主人公の文太が、再就職先で「ちょっとだけエスパーになって、世界を救ってもらいます」と告げられる。不条理で不可解なルールに苦悩しながら、世界を救おうとする男のＳＦラブロマンス。同局関係者による