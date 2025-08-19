巨人の横川凱投手（２４）が２２日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で先発することが１８日、分かった。Ｇ球場で行われた先発練習に参加した左腕は「役目を果たすだけです。しっかりと試合をつくって、良い流れにしたいです」と語った。横川は７月２６日の広島戦（マツダ）で今季２度目の先発で４回１失点と好投するも左手親指にできたマメがつぶれた影響で登録を一度抹消された。その後、１軍に復帰後は救援で３試合、計４イニングを無