巨人の田中将大投手（３６）が２１日のヤクルト戦（神宮）で覚悟の投球でチームを救うことを誓った。神宮での登板は、楽天時代の２００８年の５月２５日のヤクルト戦以来、６２９７日ぶりとなる。首位・阪神とは今季最大タイの１３ゲーム差となる中で、疲労蓄積や負傷で先発陣の台所事情も苦しいが「やっぱり自分がなんとかしたいっていう思いは当然あるし、自分もいい投球をしていかないといけない」と勝利をもたらす。再昇格後