２０日の中日戦（京セラＤ）に先発予定の阪神・伊原陵人投手が、６勝目を挙げて中日・石伊、ヤクルトの荘司らと争う新人王レースをリードする。２か月以上も勝ち星から遠ざかり、自身４連敗中。現状を打破するため、通算１２４勝の西勇から助言を受け、日によってキャッチボールの強度を変えるなど、調整を見直してきた。２軍施設で練習したドラフト１位左腕は「プラスになった。チームに貢献したい」と力を込めた。