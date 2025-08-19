中日の柳裕也投手（３１）が１８日、出場選手登録日数が７年に達し、国内ＦＡ（フリーエージェント）権の資格取得条件を満たした。この日、ナゴヤ球場で調整した右腕は、球団を通じて「ここまで支えてくださった皆さんに感謝したい。シーズン中なので、目の前の試合に集中します」とコメントした。昨年１２月の契約更改では、球団から複数年契約を打診されたが、３８００万円減の年俸１億１０００万円の単年でサインした。今季