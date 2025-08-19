◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（１９日・エスコンフィールド）オリックスのドラフト２位・寺西成騎投手が１８日、１９日の日本ハム戦（エスコンフィールド）でのリベンジを宣言した。プロ通算６試合目にして、同戦での先発は早くも３度目。７月１３日の前回対戦（同）では清宮幸、レイエスに連続アーチを浴びるなど、４回２／３を４失点でプロ初黒星を喫しており「やられているので、やり返せるように」と闘志をたぎらせた