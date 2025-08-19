中日の柳裕也投手（31）が18日、出場登録日数が7年に達し、国内フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした。16年ドラフト1位で明大から入団。通算158試合で50勝58敗、防御率3・20で、21年には最優秀防御率と最多奪三振のタイトルを獲得した。今季は8試合に登板し2勝2敗、防御率1・65。柳は「ここまで支えてくださったみなさんに感謝したいです。今はシーズン中なので目の前の試合に集中します」と語るにとどめた。