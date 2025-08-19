山梨学院は西宮市内のグラウンドで約2時間の練習。昨夏の覇者・京都国際との準々決勝に、吉田洸二監督は「去年の優勝校と準々決勝で戦えるのはうれしい」と話した。第1試合の三塁側ベンチとなったことに「日陰になるので一塁側と（体感温度が）10度くらい違う。暑さに弱い菰田は持ってる」。投打に好調の二刀流・菰田陽生投手（2年）は「いい状態で来ている。暑いのは苦手なので、そこ（三塁側）を生かしたい」と話した。