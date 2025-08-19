◇10月スタートのテレビ朝日ドラマ「ちょっとだけエスパー」俳優の大泉洋（52）が10月スタートのテレビ朝日ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜後9・00）に主演する。同局の連ドラ主演は初。会社をクビになった後、ちょっとした超能力を持つことになり世界を救う役どころ。「バカバカしいお話かと思いきや、凄い展開になっていく」とアピールした。脚本はオリジナルで、大ヒットドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」（TBS、20