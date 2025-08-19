日本高野連は18日午後2時過ぎに、19日の準々決勝の入場券が完売したと発表した。公式Xで「8月19日（火）は前売り券で全席完売しましたので当日券の発売はございません。入場券をお持ちでない方はご入場いただけませんのであしからずご了承ください」と説明。当日券の販売はなく、注目度の高さを表した。