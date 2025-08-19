横浜は08年以来17年ぶりに進出した夏の準々決勝。県岐阜商とは78年以来47年ぶりの対戦で、当時は0―3で敗れたが史上2校目の2度目の春夏連覇へ必勝を誓う。2年生右腕の織田翔希（しょうき）が、3試合で2完封、23回2/3無失点とけん引。打線も好調を維持している。前日の3回戦・津田学園（三重）戦で体調不良の中、5安打完封した織田は「まだ目標を達成したわけではない。全力で戦うだけ」としており、死角はない。