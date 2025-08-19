【モデルプレス＝2025/08/19】俳優の大泉洋が、テレビ朝日10月期火曜9時枠の新ドラマ『ちょっとだけエスパー』の主演に決定。野木亜紀子氏が脚本を務め、 完全オリジナル脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマとなる。【写真】大泉洋、人気俳優と対談◆大泉洋、テレ朝連ドラ初主演決定主人公を演じるのは、同局の連続ドラマ初主演となる大泉。脚本を手掛けるのは、大泉が「野木さんが書かれてきている作品も素晴らしいものばかり