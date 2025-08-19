ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が９月１４日に愛知・ＩＧアリーナでＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦を控えるなか、充実した調整の一端が明かされた。元世界３階級制覇王者で大橋ジムトレーナーの八重樫東氏が、ＹｏｕＴｕｂｅ「八重樫東のやえちゃんねる」で、視聴者からの質問に回答。来日して井上とスパーリングを行った元ＷＢＡ＆ＩＢＦ同