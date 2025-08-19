フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスの日本代表MF中村敬斗に、イタリアの古豪ボローニャが関心を持っているようだ。イタリアメディア『EUROPA CALCIO』が「2000年生まれの日本代表MFケイト・ナカムラの名前が挙がっている」と報じた。ただ、現時点では優先ターゲットではないようだ。「昨シーズンに（公式戦12ゴール・３アシスト）と印象的な数字を残した」としつつ、「彼の高いパフォーマンスにもかかわらず、ボ