18日の休養日を挟み、19日は準々決勝4試合が行われる。関東第一（東東京）は、第2試合で日大三（西東京）と夏の甲子園では10年以来15年ぶりの東京対決。8強のうち唯一、春夏通じて甲子園優勝経験のない昨夏の準優勝校だが、15年前は3回戦で早実（西東京）を撃破しており、悲願の初優勝へ必勝を誓った。3番で2試合に登板した関東第一の投打の中心・坂本慎太郎（3年）は、気合十分だった。15年ぶりの聖地での東京対決。「めちゃ