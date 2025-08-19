中国が今年を「抗日戦争勝利８０年」と位置づけて、愛国心高揚を図っている。反日感情を煽（あお）る内容も目立っており、日中関係への悪影響を憂慮せざるを得ない。中国では夏以降、抗日戦争を扱った複数の映画が公開される。７月下旬には旧日本軍による１９３７年の「南京事件」をテーマにした作品が封切られた。国営メディアは、興行成績の好調ぶりなどを連日のように伝えている。国が宣伝を後押ししているのは明らかだ。