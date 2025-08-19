阪神のドラフト１位ルーキー・伊原陵人投手（２５＝ＮＴＴ西日本）が、１８日に二軍球場・日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎で行われた投手指名練習に参加。先発予定の中日戦（２０日、京セラドーム）に向けてキャッチボールや投内連携で汗を流した。前回の７日、中日戦（バンテリン）ではプロ最短の４回５失点（自責点２）で降板。一軍登録を抹消され、ファームで調整を続けていた。「１番はコンディションを意識してやっていまし