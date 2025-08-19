秋田県警察本部18日午後1時5分ごろ、秋田県大仙市の進藤藤義さん（93）方で、親族から「進藤さんが家の中で血を流して倒れている」と110番があった。進藤さんは心肺停止状態で、その後死亡が確認された。大仙署は19日、司法解剖の結果、死因は出血性ショックと判明したと発表。殺人事件として捜査している。署によると、進藤さんは発見時、体の広範囲から出血が見られたという。現場は大仙市西部の山あいの地域。