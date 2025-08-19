中日の柳裕也投手中日の柳が18日、国内フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした。「ここまで支えてくださった皆さんに感謝したい。今はシーズン中なので、目の前の試合に集中する」とコメントした。神奈川・横浜高から明大を経て2017年にドラフト1位で入団。先発陣の一角として長く活躍し、21年には最優秀防御率と最多奪三振のタイトルを獲得した。