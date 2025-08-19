取り壊し前に県内外から３００人以上が訪れた旧前田邸の見学会＝３日、鎌倉市長谷の鎌倉文学館鎌倉文学館（鎌倉市長谷）の改修計画の一環で敷地内にある旧加賀藩主の前田家邸宅だった洋館を取り壊す問題を巡り、同市は３日、現地見学会を同所で開いた。洋館は２０１０年に前田家から寄付を受けたが、市が未活用のまま解体方針を決定したことに一部の市民が保存を求めている。１５年間放置され荒廃した現状を見た市民からは「寄付