俳優松村雄基（61）が、8月26〜31日に東京・日本橋の三越劇場で舞台「祖国への挽歌〜日系人マフィアモンタナジョーの生涯」に主演する。実在した日系アメリカマフィア、モンタナ・ジョーを演じる。日系2世としてカリフォルニアに生まれ、第2次世界大戦中は強制収容所に入れられ、日系人の442部隊に所属してヨーロッパ戦線で活躍した。19年、23年に次ぐ2年ぶり3度目の上演に臨む、松村に聞いてみた。【取材・構成＝小谷野俊哉】